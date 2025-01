Senador Romário revela rotina de sexo na Seleção: "Fiz muito na Copa"

Reprodução/YouTube - Montagem Romário

Romário, que é considerado um dos maiores jogadores que passaram pela Seleção Brasileira, revelou que, na época em que o time foi campeão na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, possuía uma rotina intensa de sexo.

Durante participação no Charla Podcast, o ex-jogador revelou que dividia quarto com o capitão Dunga, e aproveitava do fato dele dormir cedo para se divertir. "Enquanto Dunga estava acordado, ele me controlava, mas ele dormia muito. O bom é que ele dormia cedo também. Eu esperava ele dormir para meter o pé", relembrou.

"Fiz muito na Copa"

"Fiz muito sexo naquela Copa. Ele dormindo e eu marcando gol", brincou Romário. Sincero, o atual senador do Rio de Janeiro disse também que fazer sexo antes das partidas nunca atrapalhou seu desempenho nos gramados, pelo contrário.

"Não posso falar pelos outros jogadores, mas para mim nunca me fez mal. Pelo contrário. Sempre fui muito solto, para mim sempre foi bom. Para alguns jogadores, a reação do dia seguinte pode não ser boa, mas para mim nunca foi um problema", revelou o ex-jogador, que marcou cinco gols na Copa do Mundo de 1994, e atuou como artilheiro do Brasil naquela ocasião.