Lula recebe prefeito de Recife, João Campos; governo busca estratégia para redes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta quinta-feira (16/1) o prefeito de Recife, João Campos (PSB-PE), para uma reunião no Palácio do Planalto. O encontro ocorre enquanto a equipe de comunicação do presidente busca a de Campos para montar sua estratégia digital.

“Primeira e excelente reunião de trabalho do ano com o presidente Lula, que é sempre muito solícito e diligente com as pautas administrativas do Recife. Temos muitas parcerias com o governo federal e estamos acompanhando atentamente cada passo delas”, escreveu Campos sobre o encontro em sua conta no X.

“Quero agradecer ao presidente pelo carinho com a nossa cidade e por sempre estar disposto a nos ajudar cada vez mais”, acrescentou ainda.

“Vamos juntos, companheiro”, respondeu Lula.

Popularidade digital

Campos foi reeleito no primeiro turno à Prefeitura de Recife, com 78,11% dos votos válidos. Ele mantém forte presença nas redes sociais, e a equipe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) do Palácio do Planalto busca a comunicação do prefeito para montar suas próprias estratégias digitais.

O encontro ocorre após a crise causada pela norma que aumentou a fiscalização do Pix pela Receita Federal, revogada após a repercussão. O governo falhou em se posicionar nas redes sociais e não conseguiu conter as críticas nem a divulgação de notícias falsas.