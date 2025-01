"Não temos que ter medo de enfrentar mentiras", diz Lula

"Nós não temos que ter medo de enfrentar as mentiras da fake news, e nós não temos que ter medo de fazer o debate, de fazer a disputa, a cada dia e a cada hora", afirma Lula - (crédito: Platobr)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta quinta-feira (16/1) a disseminação de notícias falsas sobre o governo envolvendo o Pix, o que gerou uma crise na gestão. Lula afirmou que o governo “não tem que ter medo de enfrentar mentiras”, e que não pode deixar de disputar com a oposição nas redes.

“Nós não temos que ter medo de enfrentar mentiras. Nós não temos que ter nenhuma preocupação de enfrentar essas pessoas travestidas de políticos que, na verdade, tentaram dar um golpe no dia 8 de janeiro de 2023”, discursou o presidente durante evento para a sanção da reforma tributária, no Palácio do Planalto.

“Nós não temos que ter medo de enfrentar as mentiras da fake news, e nós não temos que ter medo de fazer o debate, de fazer a disputa, a cada dia e a cada hora. Se a gente perde, o sistema democrático está correndo risco no mundo inteiro, a gente vai voltar à coisa que nós não queremos voltar. Ao nazismo, ao fascismo, e à violência e ao desrespeito aos direitos humanos”, acrescentou ainda o chefe do Executivo.

Pacheco defende governo

O governo foi alvo de uma onda de desinformação nas redes após a Receita aumentar o escopo de fiscalização do Pix, em medida que passou a valer no dia 1º de janeiro. Vídeos falsos, replicados, inclusive, por parlamentares, afirmavam que o Executivo havia criado uma taxação sobre o pagamento digital.

Em resposta, o governo publicou nesta quinta-feira uma Medida Provisória (MP) que garante que o Pix não será taxado e que é protegido pelo sigilo bancário. Além disso, o texto classifica como prática abusiva a cobrança por comerciantes de valores mais altos no Pix do que em dinheiro.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também saiu em defesa do governo federal — ele é cotado para assumir um ministério quando deixar o cargo, em fevereiro.

“Enquanto alguns se ocupam de plantar desinformação, de plantar mentiras, ter a adesão ao discurso fácil de engajamento nas redes sociais, há muitas pessoas nesse país trabalhando realmente para que o país resolva seus problemas”, rebateu durante seu discurso na solenidade.