Governo corta Bolsa Família de 1,1 mil beneficiários eleitos em 2024

Famílias beneficiárias do Bolsa Família que tiveram integrantes eleitos nas eleições de 2024 terão seus benefícios cancelados, a partir desta sexta-feira (17/1). A determinação foi anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em publicação no Diário Oficial da União.

Segundo nota do Ministério enviada ao Correio, no total são 1.194 famílias em todo o país com o benefício cancelado. Entre elas, sete são de prefeitos (as), 19 de vice-prefeitos (as) e 1.168 de vereadores (as).

Além do Bolsa Família, serão cancelados outros benefícios como o Auxílio Gás dos Brasileiros. Conforme a determinação, também estará impedido que famílias que possuem membros com mandatos em curso ingressem em programas de benefício social.



Nota na íntegra:

"As famílias que tiveram o benefício cancelado já foram notificadas nesta semana por meio de mensagem no aplicativo Bolsa Família e no aplicativo Caixa Tem. A partir da próxima semana, as notificações também serão enviadas por mensagem no extrato de pagamento do PBF. Além disso, dúvidas podem ser esclarecidas pelo Disque Social do MDS, pelo telefone 121, com ligação gratuita.

Vale destacar que a medida visa aprimorar a destinação dos recursos e assegurar a focalização do Programa, e não gerar economia, uma vez que os benefícios devem ser pagos a todos que atendam aos critérios de elegibilidade."