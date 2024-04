Governo começa pagamento do auxílio gás nesta quarta

Mais de 5,81 milhões de famílias recebem, a partir desta quarta-feira (17/4), o pagamento referente ao Auxílio Gás. O valor será creditado seguindo o mesmo calendário do Bolsa Família, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). A partir desta quarta, começam a receber os beneficiários com NIS final 1, seguindo de maneira escalonada até o dia 30, concluindo com quem tem NIS final zero.

Neste mês, o valor pago será de R$ 102. Os beneficiários recebem diretamente na conta bancária cadastrada.

O Auxílio Gás é pago a cada dois meses de acordo com o valor do botijão de gás de cozinha de 13kg. O valor é resultado da média nacional do produto, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e tem o objetivo de cobrir 100% do custo da família com esse item essencial.

Quem tem direito ao auxílio gás?



O Auxílio Gás é um programa criado pelo do governo federal em 2021 para reduzir o impacto do preço do gás de cozinha sobre o orçamento das famílias de baixa renda. Podem ser contempladas, as famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único. Mais informações sobre como se cadastrar para receber o auxílio podem ser acessadas no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.