Ex-governador condenado a 400 anos de prisão dá dicas de filmes no Instagram

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Filho, que foi condenado a mais de 435 anos de prisão pelas operações Lava-Jato e Calicute, publicou um vídeo nas redes sociais em que dá dicas de filmes para o fim de semana. O político foi preso preventivamente em 2016, passou para prisão domiciliar em 2022 e atualmente cumpre medidas cautelares (uso de tornozeleira eletrônica e apreensão do passaporte).

Em um vídeo publicado no Instagram nesta sexta-feira (17/1), Sérgio Cabral aparece em uma piscina e recomenda três filmes para seus mais de 47 mil seguidores. "Para esse final de semana eu tenho três dicas para você, mas três dicas que eu puxei pela memória, filmes que me emocionaram muito ao longo da minha vida", iniciou ele.

As produções recomendadas por ele são Blade Runner (Estados Unidos), Cinema Paradiso (Itália) e Eles não usam black-tie (Brasil). "São três grandes filmes, pare para vê-los", recomendou o ex-governador.

A postagem dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns internautas elogiaram as escolhas de Cabral, enquanto outros criticaram o fato de ele estar recomendando filmes no Instagram. "Por isso eu falo, ser político no Brasil é ainda melhor do que ser milionário, porque você pode tudo e fica intocável", comentou um usuário do X (ex-Twitter). "O povo que ele roubou está trabalhando e ele curtindo a vida", opinou outro.

Condenações

Sérgio Cabral Filho foi deputado estadual entre 1991 e 2003, senador entre 2003 e 2006 e governador do Rio de Janeiro entre 2007 a 2014, quando renunciou ao cargo. Ele foi preso em 2016 na Operação Lava Jato por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas e foi alvo de outras cinco operações da Polícia Federal: Calicute, Eficiência, Fatura Exposta, Mascate e Unfair Play.

O ex-governador teve ao todo 24 condenações, 23 desdobramentos da Lava Jato e um da Calicute — por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Em 2022, o Supremo Tribunal Federal revogou a prisão preventiva de Sergio, que passou à prisão domiciliar. Posteriormente, mudou para o recolhimento noturno e, em 2023, para medidas cautelares.