Pablo Marçal vai a baile nos EUA e pede a Trump: "Salve o Brasil"

O autodenominado ex-coach e influenciador Pablo Marçal (PRTB) se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um dos bailes de comemoração da posse do republicano, nesta segunda-feira (20/1), e pediu para que ele “salve a América, e salve o Brasil”.

Trump, por sua vez, respondeu que ama o Brasil. O registro do breve encontro foi compartilhado por Marçal em suas redes sociais. A equipe do ex-candidato a prefeito de São Paulo afirmou que ele planeja um encontro com Trump para discutir iniciativas voltadas ao “empreendedorismo, valores cristãos, e o fortalecimento das economias”.

Mais cedo, enquanto assinava os primeiros decretos, Trump respondeu a uma pergunta da jornalista Raquel Krahenbuhl, da Globo, sobre a relação com o Brasil e a América Latina. Segundo o presidente, a relação é excelente, mas os Estados Unidos não precisam desses países.

"A relação é excelente. Eles precisam de nós, muito mais do que nós precisamos deles. Não precisamos deles. Eles precisam de nós. Todos precisam de nós", respondeu Trump.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou Trump pela posse e destacou a relação de “amizade e respeito” entre Brasil e Estados Unidos.

“Nossos países nutrem fortes laços em diversas áreas, como o comércio, a ciência, a educação e a cultura. Estou certo de que podemos seguir avançando nessas e outras parcerias. Desejo ao presidente Trump um mandato exitoso, que contribua para a prosperidade e o bem-estar do povo dos Estados Unidos e um mundo mais justo e pacífico”, escreveu o petistas nas redes sociais.