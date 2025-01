Alexandre Garcia: Trump e Macunaíma

Trump promoveu uma série de mudanças com novos decretos e revogação de medidas no primeiro dia de mandato - (crédito: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

No discurso de posse, Donald Trump poderia estar se dirigindo aos brasileiros — eu me senti vestindo a carapuça muitas vezes. E já no início, quando ele anunciou que começava uma era de ouro, em contraposição com o fim de tempos de declínio. Sacudiu-me como brasileiro, porque parecemos masoquistas, que temos prazer com a decadência, o descumprimento das leis, o lixo, o crime, a mentira, o aplauso a espertalhões. Trump quer voltar aos tempos de construção da América grande, de ocupar o meio-oeste e conquistar o oeste, por patriotas que venceram desafios formidáveis. Aqui, estamos em tempo de condenar patriotas, de condenar os que conquistaram o Centro-Oeste e os que tentam ocupar o Norte sempre cobiçado por estrangeiros.

Trump recordou que tentaram tolher-lhe a liberdade de concorrer à Presidência e até tirar-lhe a vida, com o tiro que era para a cabeça, mas feriu-lhe a orelha. Poderia estar se comparando a Jair Bolsonaro e à faca que quis tirar-lhe a candidatura e a inelegibilidade, que hoje tem o mesmo objetivo.

Disse Trump que, no seu governo, vai prevalecer o mérito e não a cor da pele ou a genitália. No Brasil, seria difícil. Aqui o "quem indica" é muito forte — e cor da pele e genitália são argumentos para ganhar direitos.

Trump anunciou que cartéis serão considerados como terrorismo estrangeiro — aqui, os cartéis do crime estão cada vez mais entrelaçados com a política e o Estado nacionais. Também vai combater o crime aumentando o poder da polícia — quando Bolsonaro fez isso, as estatísticas de crimes violentos despencaram. Mas, hoje, por aqui, estimula-se o crime, esvaziando poder da polícia e constrangendo os policiais, enquanto se inverte: o assaltante é vítima da sociedade.

Não vamos esquecer a Constituição e nosso Deus — disse Trump. Por terras brasileiras, isso até que valeu e rendeu frutos, mas, hoje, até os que juraram defender a Constituição a esquecem — e o nome de Deus só é lembrado para demagogia.

Quando Trump prometeu retomar o Canal do Panamá, porque fora dado ao Panamá, mas os chineses é que o estão administrando, lembrei-me das instalações da Petrobras na Bolívia, que foram ocupadas militarmente por Evo Morales, com zero reação do governo Lula. Trump vai combater a inflação do dólar contendo o excesso de gastos do governo — no mesmo dia, Lula, com uma multidão de ministros em torno de mesa gigantesca, prometia baratear os alimentos da magra mesa do trabalhador. Mas não reduz o excesso de gastos com seu próprio governo, nem a dívida pública, que paga altos juros para ser sustentada — num custo que se espalha para todos.

Presença chinesa

Para taxar menos os americanos, Trump vai taxar mais quem vende para os americanos, principalmente os chineses. Por aqui, os chineses ampliam presença e o governo tentou enquadrar no imposto de renda os informais do setor mais baixo da renda.

A liberdade de expressão é a joia da coroa do governo Trump. Jamais o governo irá perseguir seus opositores — disse. Aqui, criticar é crime, segundo o governo e alguns jornalistas. Trump sabe que a ambição impulsiona uma nação. No Brasil, os empreendedores, os de iniciativa, são criticados pela inveja ideológica. Gente que condena (e queima) bandeirantes de ontem, hoje faz o mesmo com os novos bandeirantes da Amazônia.

Trump saúda os pioneiros do passado e lança os do futuro, com a conquista de Marte. Aqui, não conseguimos fazer uma pequena linha de trem-bala. Fomos colonizados pelos mesmos europeus, africanos e asiáticos. Por que os Estados Unidos são os primeiros no mundo e, nós, o eterno "país do futuro"?

Eles têm maior número de prêmios Nobel e nós, nenhum — festejamos Macunaíma. Valeria um exame de consciência, examinando os motivos, depois de sacudidos pelo discurso de Trump.