Zema deveria me trazer um troféu, diz Lula sobre dívida dos estados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu nesta quarta-feira (22/1) críticas do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), aos vetos presidenciais no programa de renegociação das dívidas dos estados.

Lula afirmou que Zema “deveria me trazer um prêmio, um troféu” pelo projeto aprovado, e disse que “talvez só Jesus Cristo fizesse” uma medida igual se fosse presidente da República.

“A palavra obrigado é tão simples, mas para falar obrigado é preciso ter grandeza. As pessoas têm que ter grandeza, têm que ter caráter, humildade, para agradecer uma coisa que é feita”, discursou o presidente durante assinatura da concessão de trecho mineiro da BR-381, no Palácio do Planalto.

“Esse acordo das dívidas de Minas Gerais, dos estados como um todo, o governador de Minas Gerais deveria vir aqui me trazer um prêmio. Me trazer um prêmio, um troféu do primeiro presidente da República que ele tem conhecimento que nunca vetou absolutamente nada de nenhum governador de nenhum prefeito por ser contra ou por ser oposição”, acrescentou.

“Talvez só Jesus Cristo fizesse”

Zema não participou da entrega da concessão, alegando já ter compromissos em Juiz de Fora. Sua ausência no evento também foi criticada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

O governador mineiro criticou vetos de Lula ao projeto de lei que permite a renegociação da dívida dos Estados. Minas Gerais é um dos maiores devedores à União. Ele ameaçou ainda não aderir à renegociação caso os vetos não sejam derrubados.

“O que nós fizemos para os estados que não pagaram suas dívidas, talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse a presidente nesse país”, comentou ainda o presidente Lula.

