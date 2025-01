Zema agrediu Lula de forma ingrata, diz Rui Costa sobre Propag

A fala de Rui Costa ocorreu na entrega da concessão de trecho da BR-381, a "Rodovia da Morte", no Palácio do Planalto - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, rebateu nesta quarta-feira (22/1) as críticas do governador mineiro, Romeu Zema (Novo), aos vetos presidenciais ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). A fala ocorreu na entrega da concessão de um trecho da BR-381, a “Rodovia da Morte”, no Palácio do Planalto.

Segundo Rui, Zema “agrediu de forma ingrata” o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao criticar a renegociação da dívida e ameaçar não aderir ao projeto. Ele afirmou ainda que um dos artigos defendidos pelo governador previa que a União pagasse a dívida do estado com bancos privados e bancos internacionais.



“Foi um artigo que alguém introduziu, que o governo federal deveria pagar não só a dívida com a União, mas a dívida que Minas fez com outros bancos privados. O que a União tem a ver com a dívida que Minas contraiu com bancos internacionais?”, discursou o chefe da Casa Civil.

“Ao invés de agradecer que um presidente colocou as questões políticas de lado e o povo de Minas Gerais como o maior interessado, o governador vai, de forma ingrata, agredir o presidente”, acrescentou Rui Costa.

Onda de críticas

Zema não participou da entrega da concessão, realizada no Palácio do Planalto. Ele afirmou já ter compromissos marcados em Juiz de Fora, Minas Gerais. O governador foi alvo de diversas críticas por integrantes do governo federal, inclusive do próprio Lula e do ministro dos Transportes, Renan Filho.