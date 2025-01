Lula comemora três indicações de "Ainda estou aqui": "Já pode pedir música"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou as indicações de Ainda estou aqui ao Oscar 2025. "A turma de Ainda estou Aqui já pode pedir música", escreveu Lula em publicação no X (antigo Twitter), em uma analogia a um quadro do programa Fantástico, da Rede Globo, quando um jogador faz três gols em uma partida e pede uma canção. O filme brasileiro foi indicado em três categorias: melhor filme internacional, melhor atriz e melhor filme. É a primeira vez que uma obra brasileira é indicada na categoria principal da premiação.

A turma de “Ainda Estou Aqui" já pode pedir música. Três indicações ao Oscar: Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Atriz e, olha, MELHOR FILME. Quanto orgulho! ???????? Beijo para Fernanda Torres e Walter Sales. — Lula (@LulaOficial) January 23, 2025

A deputada federal Erika Hilton publicou texto em comemoração. "Nossa história e cultura merecem reconhecimento no mundo. "Não só é o Brasil no evento internacional mais importante do cinema. Mas a história da sangrenta ditadura militar que vitimou milhares e que condicionou pessoas como Eunice Paiva a uma vida de luta sendo vista pelo mundo inteiro!", escreveu.

Filiado ao PT desde o período da redemocratização, o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) destacou a importância da Comissão Nacional da Verdade, que revelou os responsáveis pelo crime cometido contra Rubens Paiva, personagem interpretado por Selton Mello no filme. "Que alegria presenciar esse dia histórico para o cinema brasileiro", escreveu Suplicy.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eduardo Matarazzo Suplicy (@eduardosuplicy)

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também comentaram a indicação em publicação conjunta no Instragram. "Você viu a Fernanda Torres? Completamente indicada ao Oscars", diz a publicação.

O deputado federal Guilherme Boulos (Psol) celebrou a conquista brasileira. "Reconhecimento mais do que merecido", escreveu. No Instagram, o parlamentar publicou uma série de memes que circulam na internet. "O Oscar feliz demais de ter ganhado a Fernanda Torres", diz uma das imagens.