Lula reúne ministros para discutir como baratear o preço dos alimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma reunião nesta sexta-feira (24/1) com ministros para discutir como baixar o preço dos alimentos. O tema virou prioridade para o governo nesta semana, após o petista cobrar soluções rápidas durante a reunião ministerial de segunda-feira, na Granja do Torto.

Nesta quinta (23), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, liderou uma primeira discussão no Palácio do Planalto. Participaram os ministros Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e Carlos Fávaro, da Agricultura, além do secretário de Política Econômica da Fazenda, Guilherme Mello.

“Foi ótima (a reunião). Amanhã nós vamos fazer outro diálogo, com o presidente Lula. As coisas estão indo muito bem”, comentou Teixeira ao deixar o encontro no Planalto. Segundo ele, os ministros vão apresentar as medidas discutidas na reunião de hoje ao presidente.

Medidas ainda serão anunciadas

Teixeira não respondeu quais são as ações em estudo e afirmou que caberá ao presidente Lula fazer o anúncio. Ele descartou, porém, a possibilidade de alterar as datas de validades dos alimentos em supermercados. “Isso aí não está em cogitação”, frisou.

A medida foi sugerida ao governo pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), e mudaria o sistema de validade para “conferir preferencialmente até”. Conhecida como “Best Before”, a ideia é adotada em países como os Estados Unidos, e permitiria que alimentos com duração mais longa, como enlatados, pudessem ficar mais tempo nas prateleiras.

Lula determinou que o combate ao aumento no preço dos alimentos seja prioridade para seus ministros e pediu soluções imediatas. A inflação desses produtos chegou a 7,69% no ano passado, pressionando o orçamento das famílias, sobretudo de menor renda, e gerando insatisfação com o governo.

