Marcha Trans reúne lideranças em defesa de direitos em Brasília

Brasília celebra, na tarde deste domingo (26/1), a 2ª "Masha" Trans Brasil em frente ao Congresso Nacional. O evento reuniu figuras de destaque, como a deputada federal Erika Hilton e a cantora Linn da Quebrada, que marcharam em defesa da “vida, direitos e futuro para a população trans”.



A marcha contou com uma programação diversificada. Além do show de Linn da Quebrada, foram realizados seminários no Congresso Nacional e outras ações políticas organizadas pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) e pelo Instituto Brasileiro de Transmasculinidades (Ibrat).

Entre as principais reivindicações, destaca-se a implementação de cuidados de saúde durante a transição de crianças e adolescentes trans, com base no amparo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Também foi solicitado o direito à saúde integral e humanizada no Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, a comunidade exige justiça para pessoas trans que sofreram perseguições durante a ditadura militar no Brasil e cobra o fim dos tranfeminicídios.

Nesta segunda-feira (27), a programação continua com um seminário sobre transmasculinidades negras, às 10h. Em seguida, haverá outro seminário abordando “Representação e Representatividade Transpolítica”. No final da tarde, às 18h, a Câmara dos Deputados lançará um dossiê da Antra com dados atualizados sobre a população trans. Paralelamente, no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), será realizada uma homenagem ao Dia Nacional da Visibilidade Trans.

