Lula passa por exames e está liberado para viagens e atividade física

O presidente da República esteve no Hospital Sírio-Libanês nesta segunda-feira (27) para realizar novos exames - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está liberado para exercer a rotina habitual do dia a dia, incluindo viagens e atividade física. A informação consta no novo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (27/1) pelo Hospital Sírio-Libanês.

Lula esteve no hospital nesta segunda, para realização de uma nova tomografia de controle. O exame mostrou uma progressiva melhora do quadro. O presidente segue sendo acompanhado pela equipe médica de Roberto Kalil e Ana Helena Germoglio.

No ano passado, Lula passou por uma cirurgia de emergência na cabeça para drenar uma hemorragia intracraniana (sangramento interno na cabeça), em decorrência da queda que sofreu no Palácio da Alvorada em 19 de outubro.

Na ocasião, o presidente foi levado ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, depois de sentir dores de cabeça. Exames acusaram a hemorragia, e a equipe médica optou pela cirurgia, na unidade de São Paulo, onde o médico particular do presidente tem a própria equipe.

Confira a íntegra do boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 27/1/25, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para realização de nova tomografia de controle. O exame mostra nova redução da coleção, compatível com progressiva melhora do quadro.

O Presidente foi liberado plenamente para exercer sua rotina habitual de vida, como viagens e atividade física.

O Presidente segue sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio.