Em vídeo, Lula diz que busca soluções para conter alta nos preços dos alimentos

A primeira-dama Janja da Silva divulgou neste domingo (26/1) um vídeo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caminha pela horta da Granja do Torto e afirma que o governo está negociando com atacadistas para conter a alta dos preços dos alimentos. Segundo Lula, os aumentos decorrem da valorização do dólar e de problemas climáticos.



Os impactos da desvalorização do real em relação ao dólar seguem pressionando a economia brasileira. Conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, os preços de alimentos e bebidas acumularam alta de 7,69% em 2024, sendo um dos maiores responsáveis pelo aumento do custo de vida.

Leia também: Dólar alto amplia desigualdade e impacta no dia a dia dos brasileiros

“Nós estamos discutindo, vamos fazer muitas reuniões com atacadistas, donos de supermercados e produtores, para garantir que a comida chegue mais barata, de acordo com o poder de compra da população”, afirmou o presidente.

Em dezembro de 2024, o dólar chegou a R$ 6,26, a maior cotação da história. Apesar de uma leve retração, com a moeda cotada a R$ 5,91 em janeiro deste ano, a alta acumulada do câmbio segue impactando os preços dos alimentos no Brasil. Esse foi um dos fatores citados pelo presidente ao justificar os aumentos.

Na última sexta-feira (24), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, descartou medidas como o congelamento de preços, mas afirmou que o governo seguirá dialogando com o setor produtivo. A alta dos alimentos é um dos maiores desafios enfrentados pela gestão Lula.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular