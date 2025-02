Lula diz que Putin "demonstrou interesse" em proposta de paz

Putin cumprimentou o governo brasileiro pela Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada no ano passado durante reunião do G20, no Rio - (crédito: Ramil Sitdikov/SPUTNIK/AFP e Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou, por telefone, nesta segunda-feira (27/1) com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O russo agradeceu os esforços brasileiros para negociar uma saída pacífica para a guerra da Ucrânia, e "demonstrou interesse" na proposta apresentada por Brasil e China.

Putin também convidou o petista para uma visita à Rússia em maio, durante a comemoração de 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. O chefe do Executivo, por sua vez, confirmou a intenção de realizar a viagem.

"Lula expressou sua preocupação com o cenário internacional e reafirmou o compromisso do Brasil com a promoção da paz. Putin agradeceu a contribuição de atores como o Brasil para a busca de uma solução para o conflito na Ucrânia e demonstrou interesse pelos trabalhos do Grupo de Amigos da Paz, lançado pelo Brasil e pela China na ONU em setembro passado", diz nota emitida pelo Planalto.

"Os dois mandatários acordaram seguir em permanente contato sobre esse tema", acrescenta ainda o texto. Brasil e China formularam uma proposta de paz para o conflito mas, apesar de ela ser considerada pela Rússia, a Ucrânia rejeita a negociação.

G20 e Brics

Putin também cumprimentou o governo brasileiro pela Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada no ano passado durante reunião do G20, no Rio de Janeiro. A Rússia foi um dos primeiros países a aderir ao acordo.

O presidente russo também reforçou apoio à presidência brasileira do Brics, e afirmou que pretende seguir atuando para facilitar o comércio e o investimento entre os países do bloco. Os dois também celebraram a entrada da Indonésia como membro pleno, anunciada neste mês pelo Brasil.

Putin convidou Lula para participar da celebração dos 80 anos da vitória da Segunda Guerra Mundial, que ocorrerá em Moscou no dia 9 de maio. O petista agradeceu. "(Putin) Demonstrou satisfação com perspectiva de receber o presidente brasileiro e fortalecer o relacionamento entre o Brasil e a Rússia", afirmou o Planalto.

O presidente brasileiro visitaria a Rússia pela primeira vez neste mandato em outubro do ano passado, para participar da Cúpula do Brics. Porém, cancelou a viagem após sofrer um acidente doméstico e bater a cabeça. Lula discursou de forma remota no evento.