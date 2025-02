Apoio reforçado: Hugo Motta reúne Tarcísio e Nunes em jantar em São Paulo

O deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) reuniu lideranças políticas em um jantar, na noite dessa segunda-feira (27/1), em São Paulo. Entre os presentes, estavam o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB).

Esta é a última semana antes das eleições para a presidência da Casa. A votação está prevista para as 16h do próximo sábado (1º/2). Motta é o favorito na disputa, com amplo apoio das siglas. Há outros candidatos, no entanto. São eles Marcel Van Hatten (Novo) e o pastor Pastor Henrique Vieira (PSol-RJ).

A expectativa, entretanto, é de que Motta vença por grande diferença, já que as maiores siglas já declararam apoio à sua candidatura.

Leia também: Planalto aposta em novos tempos com o Congresso

O jantar aconteceu em uma pizzaria em Higienópolis, na região central da cidade. “A partir de sábado, você vai representar todo canto do Brasil. A responsabilidade que você vai estar assumindo, a gente tem certeza absoluta que você vai conduzir muito bem com todo esse apoio e sua capacidade de unir e de agregar vários partidos, com várias ideologias”, disse Nunes em seu discurso.

“Pode ter certeza que essa reunião com pessoas tão queridas, tão importantes, com tantas lideranças, significa que este estado aqui está torcendo por você, este estado te abraça, conta com você”, discursou Tarcísio.

“É com esse espírito que chegamos, com vontade, com compromisso público de poder colaborar para que nosso país possa ir cada vez mais longe”, finalizou Motta.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular