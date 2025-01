Partido Novo lança candidatura de Marcel Van Hattem à presidência da Câmara

O Partido Novo anunciou, nesta segunda-feira (27/01), a candidatura de Marcel Van Hattem (Novo-RS) à presidência da Câmara dos Deputados. Segundo o Novo, a candidatura de Van Hattem se compromete com a anistia “às vítimas do 8 de janeiro”, o impeachment de Lula e combate ao abuso de parlamentares. O partido também anunciou a candidatura de Eduardo Girão, senador pelo Ceará, para presidência do Senado.



“Não estamos confortáveis com o fato de termos apenas duas candidaturas lançadas, uma do Centrão e outra do PSOL. A oposição precisa ter uma opção, pois entendo que não podemos ficar nas mãos dos mesmos grupos que têm dominado a Câmara e o Senado há tantos anos. Não há clareza sobre quais propostas da oposição serão de fato implementadas por Hugo Motta se, de fato, for eleito. E quando alguém tem apoio do PT eu tenho automaticamente o pé atrás”, declarou Marcel van Hattem (Novo-RS), candidato à presidência da Câmara.

Durante o anúncio da candidatura, Girão reforçou a necessidade de uma liderança no Senado que seja independente, comprometida com a democracia e capaz de resistir a pressões político-partidárias, pois acredita que a Casa está em estado de “inércia” e longe das necessidades dos brasileiros.

“Nosso compromisso é com o Brasil, não com barganhas políticas ou interesses de curto prazo. Queremos devolver o protagonismo ao Parlamento e garantir que as decisões tomadas aqui reflitam os anseios da população”, afirmou o deputado.

A eleição para as presidências da Câmara e do Senado está marcada para o próximo sábado (1°/2), nos plenários das duas Casas. No mesmo dia também serão escolhidos os demais integrantes da Mesas Diretoras: os vice-presidentes, os secretários e os respectivos suplentes.

*Estagiária sob a supervisão de Jaqueline Fonseca