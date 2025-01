Deportados terão posto de acolhimento humanitário em Confins

Macaé Evaristo com Mauro Vieira: segundo a ministra, o governo vai apoiar a inserção dos brasileiros deportados no mercado de trabalho - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

O governo vai instalar um posto de acolhimento no Aeroporto de Confins, em Minas Gerais, para receber os brasileiros deportados dos Estados Unidos. O anúncio foi feito, nesta terça-feira, pela ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva; ministros de Estado; o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues; e o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Damasceno. O Palácio do Planalto descartou, porém, a possibilidade de enviar aviões para trazer os cidadãos, como fez a Colômbia.

"Vamos iniciar as tratativas para estabelecer em Confins um posto de acolhimento humanitário, tendo em vista que poderemos ter mais voos previstos", declarou Macaé Evaristo. "Assim como a gente recebe bem imigrantes e refugiados, mais ainda temos que ter um esforço para acolher os brasileiros que estão sendo repatriados."

Lula convocou a reunião para receber informações sobre o ocorrido no voo com deportados que pousou em Manaus, na última sexta. Um grupo de 88 cidadãos retornou com algemas nas mãos e correntes nos pés, e alguns dizem ter sido agredidos. Além disso, segundo relatos dos passageiros, um dos motores parou durante a viagem, e o ar-condicionado não funcionou.

Lula também discutiu que ações o governo pode tomar junto às autoridades americanas para garantir a deportação em condições dignas. A sinalização é de que o Brasil não vai se meter com as políticas de imigração dos EUA nem buscar o conflito, mas também não deixará de exigir tratamento humanitário.

Já o chanceler Mauro Vieira descartou o envio de aeronaves da FAB para as próximas deportações. Segundo ele, os EUA devem se responsabilizar em enviá-los de forma digna.

Vieira classificou a situação dos deportados como "trágica". Na avaliação dele, o avião que chegou a Manaus poderia ter sofrido um acidente. "O objetivo da reunião, além de transmitir ao presidente o que aconteceu, foi, também, discutir formas de tratar do tema daqui em diante e discutir com as autoridades americanas que as deportações sejam feitas atendendo aos requisitos mínimos dos direitos humanos", frisou.

Voos com brasileiros deportados pelos EUA ocorrem com frequência. No ano passado, segundo a Polícia Federal, foram 1.648 repatriados em 16 voos. Como praxe, os agentes de imigração dos EUA mantêm os passageiros algemados até pouco antes do pouso em território brasileiro — o que não ocorreu no caso do voo que chegou na sexta-feira. Isso foi considerado pelo Itamaraty uma quebra dos "entendimentos" definidos em notas consulares de 2014 e 2021 sobre o tema.

O encontro no Planalto tratou ainda das respostas dadas pelo encarregado de negócios da Embaixada dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar, à secretária de Comunidades Brasileiras e Assuntos Consulares e Jurídicos, embaixadora Márcia Loureiro, na segunda-feira. Ele foi chamado pelo Itamaraty para prestar esclarecimentos, e a conversa foi considerada positiva.

Reunião da Celac

Nesta quinta-feira, haverá reunião emergencial da Cúpula dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) para discutir as deportações. O Brasil deve defender a emissão de nota conjunta reforçando a cobrança para que os deportados tenham seus direitos fundamentais respeitados, mas sem críticas diretas ao governo Trump.