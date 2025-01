Lula exonera 10 ministros para eleições na Câmara e no Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou nesta sexta-feira (31/1) 10 ministros de seu governo para que votem nas eleições do Congresso Nacional. As votações para presidente e Mesa Diretora da Câmara e do Senado acontecerão neste sábado (1º/2), às 16h.

O movimento era esperado e os ministros devem voltar a seus cargos já na segunda-feira (3). As exonerações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) de hoje.

Foram exonerados:

Senado:

Carlos Fávaro (PSD-MT) - Agricultura

Wellington Dias (PT-PI) - Desenvolvimento Social

Camilo Santana (PT-CE) - Educação

Câmara:

Alexandre Padilha (PT-SP) - Relações Institucionais

Juscelino Filho (União-MA) - Comunicações

Paulo Teixeira (PT-SP) - Desenvolvimento Agrário

André Fufuca (PP-MA) - Esportes

Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) - Portos e Aeroportos

Celso Sabino (União-PA) - Turismo

Luiz Marinho (PT-SP) - Trabalho

Três ministros que têm mandatos não foram exonerados: Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e Marina Silva (Meio Ambiente), que são deputadas, e Renan Filho (Transportes), que é senador.



