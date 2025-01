Conta de Bolsonaro no X, antigo Twitter, é hackeada pela segunda vez na semana

O perfil no X, antigo Twitter, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a ser hackeado, na noite desta quinta-feira (30/1). A informação foi confirmada por um dos filhos dele, o vereador Carlos Bolsonaro, em publicação na rede social.

“Todos os métodos de segurança foram aperfeiçoados e novamente a conta do Presidente @jairbolsonaro foi hackeada. Em contato com o X para restabelecimento da normalidade. Pelo jeito, as únicas coisas invioláveis no mundo são as caixinhas de Sucrilhos. Logo informamos quando retornarmos com a conta normalizada”, escreveu o vereador pelo Rio de Janeiro.

Ex-ministro de Bolsonaro, Fabio Wajngarten disse que o ex-presidente ter a conta invadida "fere o princípio democrático tal qual a censura das mesmas". "Caberia, como sugestão, que a Nobre Polícia Federal iniciasse uma profunda investigação para localizar e prender todos os criminosos. Se quisesse inclusive vazar alguns nomes dos já envolvidos seria bem útil também.", escreveu em postagem no X.

Até a publicação desta reportagem, Bolsonaro ainda não havia retomado o acesso a conta.

É a segunda vez que o perfil do ex-presidente foi hackeado em uma semana. Na última quinta-feira (23), a conta de Bolsonaro foi hackeada e o invasor fez uma série de postagens. Em uma delas, publicou um anúncio sobre o lançamento de uma suposta criptomoeda brasileira, chamada “A Moeda do Povo”.

A postagem incluía uma foto do ex-presidente ao lado de Donald Trump, quando presidente dos Estados Unidos no primeiro mandato, e afirmava que o projeto seria "mais do que apenas um token; é um movimento pela liberdade, prosperidade e união de todos os brasileiros".

Após as postagens, o filho do ex-presidente informou sobre a invasão pelas redes sociais. "A conta do twitter de @jairbolsonaro foi invadida e roubada. Iniciado processo de tentativa de recuperação da mesma. Assim que for e se for resolvido eu aviso imediatamente", publicou no X.

O ex-presidente conseguiu retomar a conta e seguiu fazendo diversas postagens, muitas delas em apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.