Arthur Lira realiza jantar de despedida na residência oficial da Câmara, em Brasília

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, realiza um jantar de despedida do cargo na noite desta sexta-feira (31) na residência oficial, no Lago Sul, em Brasília. Todos os deputados foram convidados para o evento, jantar, acompanhado de músicas e bebidas para os presentes. O ARthur Lira encerra seu período à frente da casa legislativa, mas deve se manter com um líder na articulação política entre os congressistas. A eleição para o cargo deixado por Lira será realizada neste sábado (1°/2).

Arthur Lira esteve à frente da Câmara na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde colecionou polêmicas, como o engavetamento de inúmeros pedidos de impeachment que foram apresentados por partidos políticos, cidadãos e entidades, e ficou até metade da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na gestão Lula, o embate de Lira com o Supremo Tribunal Federal (STF), ganhou destaque. Decisões do ministro Flávio Dino que bloquearam o pagamento de emendas parlamentares levantaram a ira no parlamento e gerou reação de Lira.

O principal nome para ocupar a vaga de Lira é do deputado Hugo Motta, do Republicanos, apoiado pelo atual presidente da Câmara, assim como pelo governo. Hugo se aproximou de Arthur Lira nos últimos meses e a eventual vitória dele é vista como uma forma de continuar o trabalho realizado pelo atual presidente da casa legislativa e do grupo político representado por eles.

O jantar é visto como uma oportunidade de realizar uma última articulação, para fortalecer o nome de Hugo Motta, além de costurar outros acordos para o retorno da atividade do Poder Legislativo, que volta à atividade normal na próxima semana, com pautas relevantes para as áreas de economia, social e contas públicas.

Marcam presença no jantar de Arthur Lira os deputados como Orlando Silva, Jandira Feghali, Altineu Cortes, Márcio Jerry, Alberto Fraga, Salto Bulhões, líder MDB, Osmar Terra, Zé Trovão e muitos líderes partidários. A vice-governadora do DF, Celina Leão, também participou do evento.