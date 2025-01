Eleição na Câmara: saiba data, horário e candidatos a presidente

A eleição para presidente da Câmara dos Deputados está marcada para sábado (1º/2), às 16 horas, no plenário Ulysses Guimarães. Além da presidência, serão escolhidos os representantes dos demais cargos da Mesa Diretora: 1º vice-presidente, 2º vice-presidente, 1º secretário, 2º secretário, 3º secretário e 4º secretário.

O mandato é de dois anos e, para ser eleito, o candidato precisa de maioria absoluta dos votos em primeira votação (257 deputados) ou ser o mais votado no segundo turno. A votação é secreta e é realizada em cabines eletrônicas.

A apuração é realizada por cargo, iniciando-se pelo presidente da Câmara. Depois, serão apurados os votos dos demais integrantes da Mesa, nesta ordem: dois vice-presidentes; quatro secretários e quatro suplentes.



Quem são os candidatos?

Os deputados Hugo Motta (Republicanos-PB), Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ) e Marcel Van Hattem (Novo-RS) são os candidatos a presidente da Câmara. O favorito para suceder o deputado Arthir Lira (PP-AL) é Hugo, que é apoiado pelo próprio alagoano e reúne apoio que vai do PL ao PT.

Hugo Motta é médico e foi eleito deputado federal pela primeira vez em outubro de 2010. Ele é titular da Comissão de Finanças e Tributação. Em 2015, foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou denúncias de corrupção na Petrobras e, em 2023, foi relator da PEC dos Precatórios, que limitou o valor de despesas anuais com precatórios.

Deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) (foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados)

Henrique Vieira é ator, poeta, professor e pastor da Igreja Batista. Tem 37 anos e está em seu primeiro mandato como deputado federal. Ele integrou a CPI que investigou os atos golpistas de 8 de janeiro. Já foi vice-líder do governo e integrante de diversas comissões na Casa. É autor do Projeto de Lei 2753/24, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade de aulas de prevenção a abusos sexuais.



Deputado federal pastor Henrique Vieira (foto: Câmara dos Deputados/Divulgação)

Marcel Van Hattem é formado em relações internacionais e tem especialização em direito, economia e democracia constitucional. Em março de 2018, filiou-se ao Partido Novo, legenda pela qual elegeu-se deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, com 349.855 votos, e foi reeleito em 2022. Ele é titular da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e da Comissão Externa sobre Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul.





Deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) (foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)