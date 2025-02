Lindbergh Farias é o novo líder da bancada do PT na Câmara

Em uma reunião realizada nesta sexta-feira (31/1) com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) foi eleito, por aclamação novo líder da Bancada do PT na Câmara para 2025. A primeira-dama Janja da Silva também esteve presente na reunião, assim como o Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O deputado assume o comando da bancada neste sábado (1º/2) dia de eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Linderbegh assume a posição do deputado Odair Cunha, que liderou a bancada do partido na Câmara em 2024.

Para o novo líder, um dos pontos mais importantes para o governo na Câmara ao longo do próximo ano é a regulação das redes sociais. Lindbergh Farias também destacou que pretende avançar com as propostas de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$5 mil e o fim da escala de trabalho 6x1.

Lindbergh afirmou que sua prioridade à frente da Liderança do PT será trabalhar para aumentar a popularidade do presidente Lula, e ajudar a criar políticas que levem o atual presidente à reeleição.

Confira a biografia de Linderbergh Farias, novo líder do PT na Câmara

*o texto abaixo foi divulgado pelo Partido dos Trabalhadores

Lindbergh Farias nasceu em João Pessoa, capital da Paraíba. Em 1987, com 18 anos, ingressou na faculdade de Medicina da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), época em que começou sua trajetória política como militante do PCdoB.

Em 1991, Lindbergh ingressou na União Nacional dos Estudantes (UNE) como secretário-geral. No ano seguinte, assumiu a presidência da entidade, liderando o movimento dos cara-pintada, que levou ao impeachment do então presidente da República Fernando Collor de Mello.

Aos 24 anos, em 1994, foi eleito deputado federal pelo PCdoB e, por seu desempenho no mandato, recebeu nota 10 do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP). Em 1996, é eleito presidente nacional da União da Juventude Socialista (UJS). Aderiu ao trotskismo em 1997 e ingressou no Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU).

Em 2001, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores. E nas eleições de 2002, elegeu-se deputado federal com 83 mil votos. Dois anos depois, disputou a prefeitura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Tornou-se prefeito, com 65% dos votos, e foi reeleito, em 2008, permanecendo no cargo até 2010.

Em 2010, Lindbergh Farias foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, ficando em 1° lugar. No Senado Federal, destacou-se em debates sobre os direitos da pessoa com deficiência e nas discussões sobre as regras de partilha dos royalties do petróleo – motivo pelo qual escreveu o livro “Royalties do Petróleo: As Regras do Jogo”, publicado em 2011 pela editora Agir. Em 2017 foi eleito líder da Bancada do PT no Senado, sendo reconduzido ao cargo em 2018.

Lindbergh foi eleito vereador com maior votação do PT no Rio de Janeiro nas eleições de 2020. Em 2023, o ex-líder estudantil ocupou uma das 513 cadeiras de deputados federais. Ele foi eleito em 2022 com 152.219 votos.