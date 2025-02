Ministros de Lula reforçam votação para presidentes no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou, nesta sexta-feira, 10 de seus ministros que vão votar nas eleições para as Mesas Diretoras da Câmara e do Senado, neste sábado. As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU). O gesto representa o apoio do governo ao deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) e ao senador Davi Alcolumbre (União-AP), que se encaminham para assumir as presidências das Casas.

Os titulares exonerados têm mandato no Congresso Nacional, mas precisam se licenciar para atuar como ministros — deixando a vaga com suplentes. São eles: Camilo Santana (PT-CE), Wellington Dias (PT-PI) e Carlos Fávaro (PSD-MT), todos senadores; e Alexandre Padilha (PT-SP), Juscelino Filho (União-MA), Paulo Teixeira (PT-SP), André Fufuca (PP-MA), Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), Celso Sabino (União-PA) e Luiz Marinho (PT-SP), que são deputados.

Lula, porém, deixou de fora duas ministras: Marina Silva e Sônia Guajajara — chefes do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, respectivamente, ambas são deputadas federais. Marina é filiada à Rede, partido que declarou apoio a Motta. Guajajara, porém, é do PSol, que tem candidato próprio, o pastor Henrique Vieira (RJ). Dessa forma, a decisão de Lula evita que uma ministra vote contra Motta, o que poderia causar mal-estar do Palácio do Planalto com o futuro presidente da Câmara. Além disso, impede tensão entre PSol e Rede, que formam uma única federação. Outro ministro parlamentar que não vai participar da votação é Renan Filho, dos Transportes, que está em viagem.

É comum que o presidente exonere ministros em momentos estratégicos no Congresso Nacional. Por exemplo, ele liberou Fávaro, Sabino e Fufuca no início de dezembro para que indicassem emendas parlamentares a suas bases eleitorais.

Lula também costuma exonerar seus auxiliares para votar em projetos de interesse do governo. Com o gesto para a eleição deste sábado, ele espera manter um bom relacionamento com Motta e Alcolumbre.

Os ministros poderão votar também para os demais cargos das Mesas Diretoras: vice-presidências, secretarias e suplentes. Retornarão às respectivas pastas após a votação. Lula, por sua vez, vai acompanhar o pleito de casa, segundo interlocutores do Planalto.

Segurança reforçada

A Polícia Militar do Distrito Federal reforçou a segurança e o contingente policial na área central de Brasília devido às eleições no Congresso.

Em nota, a corporação informou que viaturas estão posicionadas de forma estratégica próximas aos prédios do Parlamento e do Supremo Tribunal Federal (STF). Também enfatizou que o contingente foi preparado e orientado para qualquer tipo de ocorrência.

"O 6º Batalhão (Batalhão dos Poderes) manterá um Grupamento de Pronto Emprego durante todo o final de semana em condições de atender a qualquer demanda na região central. Além disso, unidades especializadas como o Batalhão de Choque, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) estão em condições para atuação 24 horas por dia", informa a nota. Não há previsão de fechamento de vias por conta dos eventos.