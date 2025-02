Alcolumbre destaca a necessidade de fortalecer a relação entre as Casas

O senador Davi Alcolumbre (União-AP) foi eleito presidente do Senado neste sábado (1º/2) e, em sua primeira coletiva de imprensa após a eleição, destacou a necessidade de fortalecer a relação entre as Casas do Congresso Nacional. Ele criticou decisões unilaterais da Câmara dos Deputados que, segundo ele, enfraquecem o modelo bicameral brasileiro.

"Não é e nunca será correto que a decisão unilateral de um poder, que é bicameral, tire a autoridade do Senado", afirmou Alcolumbre, reforçando que a falta de sintonia entre Senado e Câmara prejudica o andamento de temas essenciais para o país.

O novo presidente do Senado apontou que, nos últimos tempos, a distância entre as Casas legislativas resultou na dificuldade de formar comissões para a análise de medidas provisórias. Segundo ele, essa situação impactou negativamente a tramitação de pautas relevantes. "O Senado foi chamado não para ser ouvido ou opinar sobre assuntos de interesse do Brasil, mas para votar em cima da hora matérias relevantes que poderiam e seriam aprimoradas por nós", criticou.

Alcolumbre defendeu a busca por convergência nas discussões do Parlamento, sem abrir mão da independência do Poder Legislativo. "Estou aberto a conversar com os outros Poderes constituídos, com respeito e altivez. O Senado não pode se furtar a debater ou ter preconceito contra qualquer assunto que chegue à tona do Parlamento", pontuou.

O presidente da Casa também fez um apelo para que os parlamentares evitem a contínua polarização política e foquem nas necessidades do país. "Devemos tomar a dianteira da agenda legislativa em favor do país. Nenhum parlamentar tem a autoridade de atrapalhar a agenda do governo, mas queremos o direito de dizer se concordamos ou não", afirmou.

Alcolumbre concluiu seu discurso reforçando o compromisso com a harmonia entre os Poderes e o aprimoramento do processo legislativo, destacando que o Senado terá uma atuação mais proativa nas decisões nacionais.