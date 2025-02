Hugo Motta compara importância de Lira à redemocratização

Apoiado pelo antecessor Arthur Lira (PP-AL), o futuro presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) rasgou elogios ao padrinho político na disputa neste sábado (1º). Em discurso antes da votação, afirmou que a gestão de seu antecessor só se compara à do “timoneiro da redemocratização”.

“Não falo isso como retórica. Os feitos, os fatos, as inúmeras emendas constitucionais, as reformas que comandou para o bem do país, sua colossal agenda, fechando com a histórica reforma tributária, tudo isso faz de sua gestão só comparável ao do timoneiro da redemocratização”, disse o deputado.

Motta também exaltou os feitos e a agenda de Lira nos últimos 4 anos. Afirmou que seu legado de realizações é o maior desde Ulysses Guimarães (MDB), que presidiu a Assembleia Nacional Constituinte que redigiu a Constituição de 1988.

“Acompanhei de perto, como líder, a gestão que ora se encerra. O presidente Arthur deixa para nós o maior legado de realizações legislativas e transformações reais na vida dos brasileiros que esta Casa pode, com a participação de todos, oferecer ao país, desde Ulysses Guimarães”, pontuou.

“E foi também o presidente Lira que consolidou de vez essa etapa final de recuperação das prerrogativas do parlamento. Não contra ninguém ou contra nenhum outro poder. Mas a favor da democracia. A favor da Constituição”, disse Hugo Motta.

Lira foi aplaudido pelos deputados quando foi mencionado por Motta e fez, na sequência, um discurso de despedida em que agradeceu aos deputados pelo apoio nas disputas que o colocaram na Presidência da Câmara. Emocionado, também lembrou de seu pai, o ex-deputado e prefeito de Barra de São Miguel (AL) Benedito de Lira, que morreu em 14 de janeiro.