Hugo Motta lamenta morte do ex-governador de Minas Gerais, Newton Cardoso

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), lamentou neste domingo (2/2) o falecimento do ex-governador de Minas Gerais e ex-deputado federal Newton Cardoso. A declaração foi feita por meio de suas redes sociais, onde expressou solidariedade à família do político mineiro.

"Recebi com tristeza a notícia do falecimento do ex-governador de MG e ex-deputado federal por 3 mandatos, Newton Cardoso, o Newtão. Tive a honra de servir na Câmara na mesma legislatura que ele. Meus sentimentos ao seu filho, @newton1510, e a toda família. Que Deus os conforte!", publicou Motta.

Newton Cardoso, conhecido como "Newtão", teve uma trajetória política marcante. Foi governador de Minas Gerais entre 1987 e 1991 e exerceu três mandatos como deputado federal. Sua atuação no cenário político mineiro e nacional o tornou uma figura emblemática dentro do MDB, partido pelo qual construiu sua carreira.

O falecimento do ex-governador gerou repercussão entre políticos e figuras públicas, que destacaram sua trajetória e influência na política brasileira. A causa da morte não foi divulgada até o momento.

Newton Cardoso deixa um legado de décadas na política, sendo lembrado por aliados e adversários como um político de grande influência. Seu filho, Newton Cardoso Júnior (MDB-MG), atualmente exerce mandato como deputado federal, dando continuidade à trajetória política da família.