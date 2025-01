Novidade de fevereiro, Globoplay ressuscita obra com Regina Duarte

Um clássico da teledramaturgia brasileira está de volta para abrir as novidades de fevereiro dos Projetos Resgate, Originalidade e Fragmentos do Globoplay: a série Retrato de mulher, lançada em 1993. A partir desta segunda-feira (3/2), a produção protagonizada por Regina Duarte aborda temas do universo feminino, exaltando as conquistas, frustrações e conflitos na vida de diferentes mulheres. Outra atriz que a plataforma homenageia é a saudosa Sandra Bréa (1952-2000).

Retrato de mulher faz parte de um esquenta da plataforma para a programação de março, Mês da Mulher. Em cada um dos capítulos da produção, a atriz — afastada da Globo desde que optou por assumir uma pasta no governo de Jair Bolsonaro, em 2019 — interpreta uma personagem, com histórias independentes e cheias de nuances, como a professora universitária Luciana, a empregada doméstica Zezé e a dona de casa Dulcinéia.

Cada capítulo também conta com participações especiais, tais como Angela Dippe, Joana Fomm, Kito Junqueira, Roney Facchini, Stenio Garcia. Outro destaque é o time de autores, composto por grandes nomes, como Maria Adelaide Amaral, Doc Comparato, Ricardo Linhares, Alcides Nogueira e Walcyr Carrasco.

Já no dia 17, os noveleiros de plantão têm mais um motivo para comemorar: A indomada será disponibilizada em seu formato original no catálogo do Globoplay. Destaque em 1997 na TV Globo, a trama tem autoria de Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares e é recheada de realismo fantástico e figuras que marcaram o imaginário popular. Quem não se lembra do segredo em torno da identidade do Cadeirudo? E da icônica vilã Maria Altiva, de Eva Wilma, que planejava inúmeras armações com o político Pitágoras (Ary Fontoura)? Sem falar nos famosos e inesquecíveis bordões de personagens, como “Oxente, my God”. A mistura dos costumes nordestinos e britânicos é uma marca da novela, com uma história ambientada na fictícia Greenville, cidade do litoral do Nordeste ocupada pelos ingleses no século XIX. Entre outros artistas de um elenco estelar, Adriana Esteves, Cláudio Marzo, José de Abreu, José Mayer, Renata Sorrah, Selton Mello, Paulo Betti, Luiza Tomé, Betty Faria e Marcos Frota.

Resgates

No dia 10, é a vez de revisitar, também pelo projeto Resgate, uma obra da década de 1980: Corpo a corpo, que em 2024 completou 40 anos. Busca de ascensão social, sede de vingança e discussão sobre racismo conduzem a trama da novela de Gilberto Braga, com colaboração de Leonor Bassères, que tem Debora Duarte e Antônio Fagundes como casal central, mas, dos saudosos Eloísa Mafalda, Ruth de Souza, Marcos Paulo, Lauro Corona e Hugo Carvana a Glória Menezes, Zezé Motta, Joana Fomm, Malu Mader, Lilia Cabral, Andrea Beltrão e Stenio Garcia, o elenco é formado por artistas consagrados. Anovela foi exibida recentemente no Canal Viva.

Em homenagem aos 25 anos de saudade de Sandra Bréa, a novidade do mês pelo projeto Fragmentos é Memórias de amor, novela protagonizada pela atriz, com a estreia de seis capítulos preservados no dia 17. Inspirada no romance O Ateneu, de Raul Pompéia, ambientado às vésperas da Proclamação da República, a produção tem como um de seus cenários o prestigiado Colégio Ateneu e narra o embate entre seu autoritário diretor, Aristarco (Jardel Filho), e o filho: o advogado Jorge (Eduardo Tornaghi). Enquanto o pai é monarquista, o jovem defende a causa republicana. Ao longo do folhetim, Jorge se apaixona por Lívia (Sandra Bréa). Exibida em 1979, a obra é escrita por Wilson Aguiar Filho e reúne, entre outros nomes, Eva Todor, Ary Fontoura, Diogo Vilela, Aracy Cardoso, Ricardo Blat, Maneco Bueno e Myrian Rios.

Eduardo Tornaghi e Sandra Bréa em "Memórias de amor" (foto: memória Globo)

No ano em que celebra cinco décadas de sua estreia, A moreninha (1975) chega ao catálogo do Globoplay. A partir do dia 24, a plataforma resgata a novela, baseada no romance homônimo e mergulhada nas mudanças sociopolíticas presentes no Rio de Janeiro do final do século XIX. A história gira em torno da paixão antiga entre Carolina (Nivea Maria) e Augusto (Mário Cardoso). No solar em que vive com a avó Donana (Henriqueta Brieba), a jovem promove os eventos mais concorridos e comentados da Ilha de Paquetá. Apesar de ser a moça mais cortejada das festas, seu sonho é reencontrar um rapaz que conheceu na infância. Léa Garcia, Marco Nanini, Maria Cristina Nunes e Eduardo Tornaghi também estão entre os destaques do elenco da produção de época, assinada por Marcos Rey.