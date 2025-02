Com a presença de Lula, Supremo abre ano judiciário; acompanhe

Abertura do ano Judiciário 2025 conta com a presença do presidente Lula - (crédito: Renato Souza / CB/DaPress)

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza, nesta segunda-feira (3/2), a sessão solene de abertura do Ano Judiciário de 2025. A solenidade está marcada para as 14h e deve contar com a presença de autoridades, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti. Acompanhe ao vivo:

A sessão será aberta com o Hino Nacional. Depois, o presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, fará um pronunciamento, seguido das demais autoridades.



A partir de quarta-feira (5/2), o STF retoma as sessões de julgamento. A validade de prova obtida a partir de revista íntima de visitantes em presídios é um dos temas que serão pautados. O Supremo já formou maioria para proibir as revistas, mas o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes.

A redução da letalidade policial no Rio de Janeiro também será pautada, com a retomada do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) das Favelas.

Ainda nesse sentido, os ministros julgarão a legalidade da anistia política concedida em 2020 a cabos da Aeronáutica afastados pelo governo militar em 1964.