Após a posse de Hugo Motta (Republicanos-PB) na presidência da Câmara dos Deputados e de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) no comando do Senado Federal, líderes partidários das duas Casas estão reunidos, marcando o início das articulações políticas sob o novo comando do Legislativo.

A reunião, que teve início às 18h, logo após a posse, já demonstra como serão os trabalhos do Legislativo até a próxima quinta-feira (06/01), quando Motta pretende realizar sessões na Casa.