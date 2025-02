"A PGR está pronta para cumprir seu papel", diz Gonet em discurso no STF

Gonet em discurso no STF: "defesa da ordem jurídica e do regime democrático" - (crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF)

O procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, afirmou, nesta segunda-feira (3/2), que “este será, certamente, um ano com pautas sobressaindo o interesse dos valores democráticos”. A declaração ocorreu na sessão de abertura do ano no Poder Judiciário, realizada no Supremo Tribunal Federal (STF). Além de Gonet, participaram da cerimônia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Gonet destacou que a Procuradoria-Geral da República (PGR), está pronta para atuar, sem citar assuntos específicos. “Este será, certamente, um ano com pautas de sobressaído interesse aos valores democráticos. Assim como esta Corte, também a PGR está pronta para cumprir o seu papel", disse ele.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um dos temas que devem movimentar a Procuradoria neste ano é a denúncia contra 39 pessoas acusadas de tentativa de golpe de Estado, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. O caso está sob análise da entidade e uma denúncia contra os envolvidos deve ser apresentada ainda neste mês, podendo ocorrer nos próximos dias, de acordo com fontes ouvidas pelo Correio.

"A oportunidade é adequada para a Procuradoria-Geral da República reiterar o propósito de atuar com firmeza, desassombro e serenidade às tantas competências que lhe confiou o constituinte, a começar pela que lhe é basilar e que melhor lhe define a dignidade. institucional, a 'defesa da ordem jurídica e do regime democrático'", completou Gonet.