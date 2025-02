Humberto Souto, ex-prefeito de Montes Claros, morre aos 90 anos

O ex-prefeito de Montes Claros e ex-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Humberto Souto (sem partido), morreu na manhã desta terça-feira (4/2), aos 90 anos, em Brasília (DF). Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, para onde foi transferido no último dia 10 de janeiro, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em dezembro do ano passado.

Souto foi hospitalizado inicialmente na Santa Casa de Montes Claros, onde permaneceu por quase 20 dias antes da transferência para a capital federal. O AVC ocorreu a nove dias do fim de seu segundo mandato à frente da prefeitura da maior cidade do Norte de Minas. Ele deixa a companheira, quatro filhos e netos.

Com mais de seis décadas de vida pública, Humberto Souto exerceu sete mandatos como deputado federal e ocupou os cargos de ministro e presidente do TCU. Além disso, foi vereador e deputado estadual.

A Prefeitura de Montes Claros está em contato com a família para que o velório seja realizado na cidade, na sede da prefeitura, nesta quarta-feira (5/2). No entanto, o velório e o sepultamento do ex-prefeito ainda não tiveram detalhes divulgados.

Em nota, o prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães, ressaltou que Humberto Souto “dedicou sua vida ao serviço público, deixando um legado incomensurável para o Brasil, para Minas Gerais, para o Norte de Minas, e, especialmente, para Montes Claros, terra onde nasceu e que tanto amou”. O prefeito anunciou que irá decretar luto oficial por três dias no município.

“Humberto Souto cumpriu sua grande missão: cuidar de Montes Claros e de seu povo. E assim, ele construiu uma grande história com esta cidade, transformando e melhorando a vida das pessoas, com obras e ações que ficaram para sempre, deixando ensinamentos e um grande exemplo de seriedade e honradez”, destacou Guimarães.

Em nota, a Câmara Municipal de Montes Claros prestou solidariedade à família. "Neste momento de dor, a Câmara Municipal se solidariza com a família, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com esse grande homem. Que a memória de Humberto Souto seja eternizada em nossos corações e em nossa cidade", escreveu o Legislativo.