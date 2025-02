Lula critica Trump sobre ideia para palestinos: "Não sei se os EUA seriam o país para cuidar de Gaza"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou as declarações do presidente Donald Trump de que os Estados Unidos assumirão o controle da Faixa de Gaza e que os palestinos devem deixar o território gerou repercussão internacional. Para Lula, quem tem que cuidar de Gaza são os próprios palestinos.

"O que aconteceu em Gaza foi um genocídio. Sinceramente não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria o país para tentar cuidar de Gaza. Eu acho que quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos, porque eles precisam ter uma reparação por tudo aquilo que foi destruído, para que eles possam reconstruir suas casas, seus hospitais, suas escolas", disse Lula, em entrevista a um pool de rádios de Minas Gerais.

Ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, Donald Trump destacou que os dois milhões de habitantes de Gaza deveriam "ir para outros países". Moradores rejeitam a ideia de abandonar a terra natal. “Espero que possamos fazer algo para que eles não queiram voltar. Quem iria querer voltar? Eles não experimentaram nada além de morte e destruição", disse o republicano.

Lula afirmou que "não tem sentido" o presidente dos Estados Unidos se reunir com Benjamim Netanyahu e falar vão ocupar Gaza. "E esses palestinos vão pra onde? Onde eles vão viver?", ingadou o presidente brasileiro. "Eu acho que as pessoas precisam parar de falar qualquer coisa que vem a cabeça e falar aquilo que é razoável para que a gente possa consolidar o processo de respeitabilidade no mundo, o processo democrático no mundo", acrescentou.

Lula ainda citou que o Brasil defende a criação do Estado da Palestino, assim como existe o Estado de Israel para "estabelecer uma política de convivência harmônica". "O mundo precisa de respeito, o mundo não precisa de arrogância, o mundo não precisa de frase de efeito, o mundo precisa de paz e tranquilidade", ressaltou.