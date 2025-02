Lula volta a negar reforma ministerial por agora: "Não tenho pressa"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (5/2) que “não tem pressa” para realizar a reforma ministerial discutida no governo. O petista disse que vai conversar com os partidos políticos que compõem sua base, como o PSD, e que fará ajustes “quando achar necessário”. Já sobre a possível entrada do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em um ministério, desviou e voltou a dizer que vê parlamentar como governador de Minas Gerais.

“Eu ainda vou discutir muito com o PSD, vou discutir com os outros partidos políticos, porque eu não tenho pressa de fazer nenhuma reforma. Eu quero é ajustar as peças que nós temos que trocar”, respondeu o presidente ao ser questionado sobre a reforma em entrevista a rádios mineiras.

“Não tenho pressa, não tenho data. E, sim, eu vou fazer os ajustes quando eu achar necessário fazer ajuste”, acrescentou.

O governo discute uma reforma ministerial que reflita o novo arranjo das forças políticas após as eleições municipais do ano passado, e que forme alianças para as eleições de 2026. Uma das trocas dada como certa é a da presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), que deve assumir a Secretaria-Geral da Presidência.

Pacheco cotado

Perguntado ainda sobre o destino de Pacheco — também cotado para assumir uma pasta — Lula respondeu que já tem três ministros do PSD, fazendo elogios a Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Carlos Fávaro (Agricultura). O terceiro é André de Paula (Pesca).

“O meu sonho com o Pacheco, eu já disse em uma entrevista, eu estou tentando há muito tempo conversar com o Rodrigo Pacheco para mostrar que ele é hoje a figura pública mais importante de Minas Gerais”, comentou o chefe do Executivo.

“Se ele quiser ser candidato a governador, ele poderá ser o futuro governador de Minas Gerais. É só ele querer, para a gente trabalhar e ele possa ser eleito governador. Ele vai ter que decidir”, disse ainda o presidente.

Lula também negou que tenha prazo para tomar a decisão sobre Pacheco, já que o senador entrará de férias a partir da semana que vem, e viaja ao exterior. “Não há pressa, o Pacheco pode tirar férias”, disse.