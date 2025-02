"Temos que ter equilíbrio", diz Motta sobre isenção do IR

Motta durante reunião de líderes: "Brasil já tem uma das cargas tributárias mais pesadas do mundo, mas não quero entrar na agenda aqui, até porque não conheço o que o ministro Haddad vai nos trazer" - (crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que é necessário "ter equilíbrio" para discutir a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil no Brasil, que já tem "uma das cargas tributárias mais pesadas do mundo".



"O Congresso colaborou muito nos últimos dois anos com projetos que ajudaram a aumentar bastante a arrecadação do governo. Há na Casa um sentimento de que projetos que elevem a carga tributária não tenham um amplo apoio para sua aprovação aqui na Casa", disse ao chegar na Câmara para reunião com líderes.

"O Congresso entende, e a Câmara dos Deputados principalmente, que o Brasil já tem uma das cargas tributárias mais pesadas do mundo. Mas eu não quero entrar na agenda aqui, até porque eu não conheço o que o ministro Haddad vai nos trazer", afirmou.

Nesta quarta-feira (5/2), Motta se reunirá com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a isenção está na pauta.

"A isenção do IR é um projeto simpático. Quem é que não gostaria de aprovar um projeto que ajuda as pessoas que têm uma faixa de renda menor? Mas temos que ter muito equilíbrio para que uma medida como essa não venha a ter efeito ruim, já que temos hoje uma alta taxa de juros, o dólar chegando a níveis máximos. Isso traz um efeito principalmente no que diz respeito à inflação", finalizou.