Lula recebe governadores do Nordeste e celebra novo representante de consórcio

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, encontra o Novo Presidente do Consórcio do Nordeste, Rafael Fonteles, no Palácio do Planalto. Brasília - DF - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta quarta-feira (5/2), seis governadores da região o Nordeste no Palácio do Planalto. O grupo realizou a eleição do novo presidente do Consórcio Nordeste.

“Recebi seis dos nove governadores e governadoras do Nordeste, além de vice-governadores, no Palácio do Planalto. Desejei um bom trabalho ao governador do Piauí e novo presidente do Consórcio Nordeste, Rafael Fonteles, que terá como foco de sua gestão a sustentabilidade, a segurança, a saúde e a economia da região. Conte com o apoio do governo federal”, escreveu Lula nas redes sociais.

De acordo com a assessoria presidencial, o momento foi simbólico para marcar a nova gestão do Consórcio Nordeste, sem nenhuma pauta específica discutida.

Além de Fonteles, estiveram presentes no momento os governadores do Ceará, Elmano Freitas, da Paraíba, João Azevedo, de Pernambuco, Raquel Lyra, do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e de Sergipe, Fábio Mitidieri. Participaram ainda os vice-governadores da Bahia, Geraldo Jr., e de Alagoas, Ronaldo Lessa, e o secretário-executivo do Consórcio, Carlos Gabas.