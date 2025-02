Lula diz que será ano de "combater mentiras" e critica Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o governo de Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira (7/2), em viagem a Paramirim, na Bahia. O petista destacou ainda que, neste ano, tem como missão "combater" as fake news.

"Esse país, há pouco tempo, teve um presidente que não trouxe uma obra para a Bahia, um tijolo para a Bahia, um copo d'água para a Bahia. Porque a vida inteira, ele só soube mentir. Ele só soube contar vantagem, ele nunca fez nada. Em cada estado que eu vou, eu pergunto: o que que o governo passado fez? Nada. Não fez estrada, não fez ponte, não criou nenhum program social. Aqui, na Bahia, é um exemplo, no Nordeste inteiro", declarou o presidente.

Lula afirmou também que o ex-presidente "passou a vida inteira mentindo" e que este será o ano "da verdade".

"Estou determinado que este ano é o ano da verdade. A verdade vai derrotar a mentira. Não adianta ficar no celular contando mentira e inventado história. Essa não é só a nossa obrigação, mas também de vocês. Nós é que temos o direito de não aceitar que ninguém minta para nós", apontou o chefe do Executivo.

Água na Bahia

O presidente esteve em Paramirim, no interior baiano, para inaugurar a Adutora da Fé e o sistema de esgotamento sanitário da cidade. O valor total da obra pública foi de R$ 302 milhões e beneficia mais de 140 mil pessoas.

Na ocasião, ele também assinou a autorização para a construção da segunda etapa da adutora e da Rio da Caixa — as obras somam mais de R$ 540 milhões e fazem parte do programa Água Para Todos, no Novo PAC.