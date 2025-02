Na Bahia, Lula promete anúncio de novos programas: "Quero mais crédito para o povo"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que, na próxima semana, vai anunciar mais programas de crédito para a população. A promessa foi feita durante a inauguração de obras em Paramirim, na Bahia, nesta sexta-feira (7/2).

"A partir da semana que vem, vamos começar a anunciar mais programas porque quero mais crédito para o povo. A minha tese é a seguinte: muito dinheiro na mão de poucos significa a miséria de muitos e pouco dinheiro na mão de todos, significa melhorar a vida de todo povo brasileiro", apontou o chefe do Executivo.

"Por isso, vamos fazer muitas políticas de crédito neste país porque, na hora em que o dinheiro começa a circular na mão das pessoas, ninguém aqui vai comprar dólar, ninguém vai depositar no exterior. Vocês vão comprar comida, roupa, material escolar. E vocês vão melhorar a vida de vocês", acrescentou.

O governo vem sendo criticado pela alta dos juros e do preço dos alimentos nos últimos dias. Para tentar recuperar a popularidade, principalmente no Nordeste, região que mais elege o petista, Lula busca alternativas para conter a situação fruto da inflação alta.

Obra pública

O presidente esteve em Paramirim, no interior baiano, para inaugurar a Adutora da Fé e o sistema de esgotamento sanitário da cidade. O valor total da obra pública foi de R$ 302 milhões e beneficia mais de 140 mil pessoas.

Na ocasião, Lula também assinou a autorização para a construção da segunda etapa da adutora e da Rio da Caixa — as obras somam mais de R$ 540 milhões e fazem parte do programa Água Para Todos, no Novo PAC.