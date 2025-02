Lula premia 4,1 mil cidades com o Selo Compromisso com a Alfabetização

Lula na entrega do Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização - (crédito: Mayara Souto / CB / DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta segunda-feira (10/2), da entrega do Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, em Brasília. Mais de 4,1 mil municípios recebem o selo.

“Não podemos atravessar outro século sendo um país em desenvolvimento. Está na hora de sermos desenvolvido. E a gente não vai conseguir sem a educação”, iniciou Lula.

“Se tem uma coisa que a gente não pode abdicar, retroceder, ter medo de militar e defender é a educação nesse país. Vamos ‘criançar’! No verbo ‘criançar’ para a gente assumir um compromisso de honra que as crianças sejam alfabetizadas daqui para frente, muito mais rápido e com muito mais competência”, acrescentou.

Lula, então, destacou o papel social das escolas públicas, para além da sala de aula – atuando na alimentação escolar e tirando da criminalidade. “Se a gente quiser resolver o problema da educação, não cuidamos [da criança] só na escola, cuidamos também da barriga dessa criança, em casa, até chegar à escola”, disse.

“O crime organizado está na esquina esperando o infortúnio dessas crianças. A falta de oportunidade de educação pode terminar de forma muito forte no crime organizado”, finalizou o presidente, dizendo que se “é caro investir em escolas”, é “mais caro investir em cadeias no futuro”.

O que significa o selo

O “Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização” condecorou 4.187 municípios de todas regiões do país pela implementação de iniciativas bem sucedidas de programas e estratégias que asseguram o direito à alfabetização das crianças.

Foram contemplados com o selo ouro os seguintes estados: Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins, além do Distrito Federal. Já o selo prata será entregue para os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. O selo bronze irá para Alagoas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Para escolher as iniciativas das secretarias de educação estaduais e municipais, foram estabelecidos cerca de vinte parâmetros, organizados em cinco dimensões: ações de integração; institucionalização da política de alfabetização no território; implementação da política de alfabetização; ações de formação docente e distribuição de material didático.

A premiação faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), uma das principais bandeiras do governo federal na educação nesta gestão. A iniciativa prevê a alfabetização de todas crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental e a recuperação de aprendizagem dos estudantes afetados pela pandemia, no 3º, 4º e 5º ano. Todos os estados brasileiros fazem parte do compromisso, e 83% dos municípios também.

A meta nacional de crianças alfabetizadas até o final do 2º ano é de 80% - em 2023, o percentual estava em 56%.



