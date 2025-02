Lula visita o Pará e Amapá para inaugurações e visita em obras da COP-30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta quinta-feira (13/2) para viagem de dois dias na região Norte brasileira. Passando pelo Amapá e o Pará, o presidente deve entregar unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, do instituto federal e anunciar mais investimentos para a COP-30.

A primeira parada será em Macapá, onde está prevista a entrega de uma área de patrimônio da União ao governo do estado, por volta das 11h. A doação da Gleba Cumaú (Área J) para regularização fundiária e urbanização é aguardada pela população há mais de 35 anos.

Lula também irá inaugurar o Conjunto Habitacional Nelson dos Anjos, na capital amapaense, e assinar uma Ordem de Serviço de início das obras do Instituto Federal de Tartarugalzinho.

À tarde, o presidente parte para Belém, no Pará, onde cumpre diversos compromissos até sexta-feira (14/2). Às 15h30min, Lula comparecerá à entrega de 1.008 habitações do Minha Casa, Minha Vida no Residencial Viver Outeiro. O empreendimento, na ilha de Caratateua (conhecida como Outeiro) beneficia diretamente mais de 5 mil pessoas e teve investimento de R$ 97,2 milhões por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), programa do governo federal que financia a construção de habitações para famílias de baixa renda.

Após isso, à noite, Lula anunciará a ampliação do Microcrédito Produtivo Orientado, no auditório da sede do Banco da Amazônia (Basa). De acordo com o governo federal, serão desenvolvidos "produtos e serviços financeiros adequados às especificidades da sociobiodiversidade amazônica" com o objetivo de promover "a inclusão social de povos indígenas, comunidades quilombolas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares".

COP-30

O presidente reservou a sexta-feira para visitar as obras da COP-30, que ocorre em novembro, em Belém, no Pará. Ele também deve anunciar novos investimentos em urbanização e drenagem.

Lula vai visitar as obras do Parque da Cidade, que sediará a programação do maior evento sobre sustentabilidade e meio ambiente do mundo. Ao todo, são mais de 500 mil metros quadrados de obras construídas, além de uma área paisagística de 50 hectares. Foram investidos R$ 980 milhões para o empreendimento e 74% dele já está concluído.

O presidente também deve sobrevoar as obras de macrodrenagem e urbanização das bacias do Tucunduba e Murutucu. A modificação em nove canais pretendem melhorar a infraestrutura urbana, reduzir enchentes e promover o desenvolvimento sustentável, segundo o governo. O investimento total para esse fim foi de R$ 739 milhões, com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Um grande evento deve ocorrer no Mercado São Brás, também na sexta, com a presença de Lula e ministros, para apresentar os investimentos já feitos para a COP-30 e anunciar novas aplicações. Através do BNDES, mais R$ 250 milhões serão aplicados para continuar as obras de macrodrenagem e urbanização. O valor soma-se aos R$ 255 milhões já liberados pelo banco para as obras em 2024.

Além disso, através do Ministério de Portos e Aeroportos, deverá ser anunciado a fase 1-B do Aeroporto de Belém, que tem investimento estimado em R$400 milhões para a obra e outros R$70 milhões para realizar a antecipação da mesma. De acordo com o governo, a execução das obras ocorre em ritmo acelerado em três turnos.