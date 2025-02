Carmen Lúcia apresenta sistema eleitoral do Brasil para enviado da OEA

Carmen Lúcia falou sobre sistema eleitoral brasileiro com representante da OEA - (crédito: Reprodução/YouTube/TV Cultura)

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, recebeu o relator especial para liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Vaca, nesta quarta-feira (12/2). Durante conversa, ela apresentou o sistema eleitoral brasileiro ao representante da Organização dos Estados Americanos (OEA).

De acordo com nota divulgada pelo gabinete da ministra, o funcionamento da Justiça Eleitoral, do sistema eleitoral e a legislação eleitoral foram tópicos do encontro. Carmen Lúcia explicou a Pedro Vaca sobre a segurança das urnas eletrônicas, como elas funcionam e de que maneira o TSE trabalha para combater a desinformação. Veja trecho da nota:

"A Ministra respondeu a dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro, o funcionamento da Justiça Eleitoral e sobre a legislação eleitoral. Também falou sobre a atuação do TSE para o combate à desinformação, sobre a eficiência e a segurança das urnas eletrônicas e explicou que o código-fonte dos equipamentos é disponibilizado para testes de interessados (especialistas, partidos políticos, entre outros), um ano antes da eleição - antigamente eram dois meses. A Ministra colocou o TSE à disposição para apresentação de dados e informações que se fizerem necessárias", diz o texto.

Pedro Vaca também esteve, nesta quarta, no Senado Federal, onde recebeu o relatório de conclusão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, que investigou os ataques aos Três Poderes.