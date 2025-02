Lula sobre petróleo na Foz do Amazonas: "Não vamos cometer loucura ambiental"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a exploração da Margem Equatorial do rio Amazonas, nesta quinta-feira (13/2), durante evento em Macapá, no Amapá. No entanto, ele garantiu que "nenhuma loucura ambiental" será cometida.

"Sou favorável e sonho que um dia a gente não precise de combustível fóssil. Acho que um dia não vamos precisar de combustível fóssil, mas esse dia está longe ainda. A humanidade vai precisar de muito tempo. Isso estou falando para vocês porque tem gente que diz que não pode pesquisar a Margem Equatorial para saber se a gente tem petróleo", iniciou o presidente.

"Ninguém nesse país tem mais responsabilidade climática do que eu. Eu quero preservar, mas não posso deixar uma riqueza que a gente não sabe se tem, ou quanto é, a dois mil metros de profundidade, enquanto o Suriname e a Guiana estão ficando ricos às custas do petróleo que tem a 50 km de nós", acrescentou.

O petista, então, apontou para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, presente no evento, e disse que ele tem a "incumbência de acertar" com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) "que a gente não vai fazer loucura".

"A Petrobras é a empresa que mais tem tecnologia, no mundo, de prospecção de petróleo em águas profundas. Não quero estragar um metro de coisas aqui, mas ninguém pode proibir a gente de pesquisar para saber o tamanho da riqueza que a gente tem. Quero que o governador saiba, os senadores saibam, que a gente não vai fazer nenhuma loucura ambiental", enfatizou.

"Não queremos poluir um milímetro de água. Mas não vamos permitir que deixem o Amapá pobre, se tiver petróleo aqui", emendou.

Pão com mortadela

Lula rebateu ainda a crítica sobre dar início a exploração petrolífera enquanto o Brasil sedia a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), o principal evento do mundo para discutir clima e meio ambiente.

"Vê se os Estados Unidos estão preocupados, a Alemanha, França. Não, eles exploram o quanto puderem. É a Inglaterra que está aqui na Guiana, é a França que está no Suriname [explorando petróleo]. Então, só nós que vamos comer pão com água? Não! A gente também gosta de pão com mortadela", concluiu.

Agenda no Norte

Lula iniciou nesta quinta-feira a agenda de dois dias no Norte do país. Em Macapá, o presidente participou de cerimônia de entrega de uma área de patrimônio da União ao governo do estado. A doação da Gleba Cumaú (Área J) para regularização fundiária e urbanização é aguardada pela população há mais de 35 anos. Ele também inaugurou o Conjunto Habitacional Nelson dos Anjos, na capital amapaense, e assinou uma Ordem de Serviço de início das obras do Instituto Federal de Tartarugalzinho.

Na sequência, ele embarcou para Belém, no Pará, onde participará de outra entrega do Minha Casa, Minha Vida e anunciará a ampliação do Microcrédito Produtivo Orientado.