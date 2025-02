Lula diz que Belém não será "enfeitada" para COP-30: "Não vou tirar pobre da rua"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu Belém como a cidade brasileira mais adequada a sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30), que será realizada em novembro deste ano. A fala ocorreu nesta quinta-feira (13/2) durante evento de entrega de moradias do Minha Casa, Minha Vida, realizado na capital paraense.

"Seria mais fácil fazer em São Paulo. São Paulo tem hotel. Poderia fazer no Rio de Janeiro. Poderia fazer na Bahia. Mas, quis levar para o Norte. Confesso, Helder [Barbalho], que eu tinha muitas dúvidas mesmo", comentou o presidente, sobe a infraestrutura de Belém.

O petista disse que recebia muitos comentários sobre a cidade não ter hotéis suficiente e muitas regiões ainda sem tratamento de esgoto. Mas, que decidiu fazer a COP na Amazônia, já que a floresta é considerada o 'pulmão do mundo' internacionalmente.

"Vamos fazer a COP aqui. Não tem problema, que Belém seja do jeito que for, que o povo seja do jeito que for. Eles tem que saber quanto dói uma picada de carapanã. Eles tem que saber. E tem que saber que aqui é um povo extraordinariamente alegre, feliz, trabalhador. Nascemos pobres, mas temos orgulho. E eles vão ver como é que a gente vive", declarou o presidente.

"Eu não vou enfeitar, tirar pobre da rua, fazer o que não é possível fazer. Eu quero que eles vejam a nossa Belém do jeito que ela é. Se não tiver hotel cinco estrelas, durma no de quatro. Se não tiver de quatro, durma no de três. Se não tiver de três, durma olhando para as estrelas no céu, vai ser maravilhoso", acrescentou.



Por fim, Lula garantiu a qualidade dos eventos internacionais que o Brasil vai sediar neste ano. "Já participei de muitas COPs e posso te dizer que, da mesma forma que já participei de muitos G20s e nós fizemos o melhor G20, nós vamos fazer o melhor BRICS do Brasil e a COP que ninguém nunca mais vai esquecer", declarou.

Infraestrutura

Lula reservou a sexta-feira (14/2) para visitar as obras da COP-30 e anunciar novos investimentos em urbanização e drenagem. Pela manhã, o presidente vai visitar as obras do Parque da Cidade, que sediará a programação do maior evento sobre sustentabilidade e meio ambiente do mundo. Ao todo, são mais de 500 mil metros quadrados de obras construídas, além de uma área paisagística de 50 hectares. Foram investidos R$ 980 milhões para o empreendimento e 74% dele já está concluído.

O petista também deve sobrevoar as obras de macrodrenagem e urbanização das bacias do Tucunduba e Murutucu. A modificação em nove canais pretendem melhorar a infraestrutura urbana, reduzir enchentes e promover o desenvolvimento sustentável, segundo o governo. O investimento total para esse fim foi de R$ 739 milhões, com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - que deve anunciar um aporte de R$ 250 milhões para as obras amanhã.

Ainda na capital paraense, o presidente realizará uma cerimônia de divulgação dos investimentos do governo para a COP-30, no Mercado São Brás, também reformado para o evento. Através do Ministério de Portos e Aeroportos, deverá ser anunciado a fase 1-B do Aeroporto de Belém, que tem investimento estimado em R$ 400 milhões para a obra e outros R$70 milhões para realizar a antecipação da mesma. De acordo com o governo, a execução das obras ocorre em ritmo acelerado em três turnos.

Antes de retornar a Brasília, Lula passará por Parauapebas, no interior do Pará, onde participará de anúncio de investimento da Vale no Complexo Minerador da Vale de Carajás.