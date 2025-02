Zema volta a criticar Lula e ensina receita com casca de banana

Zema come banana com casca para criticar alta no preço dos alimentos - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O governador Romeu Zema (Novo) voltou a criticar a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Após a repercussão do vídeo em que aparece comendo uma banana com casca para “economizar”, o governador mineiro foi às redes sociais para ensinar uma receita com a casca da fruta.

Pré-candidato à Presidência da República, Zema tem intensificado suas críticas ao governo federal em publicações irônicas, comparando as gestões e apontando o que considera "falhas" na economia do país.

“Teve gente que ficou incomodada porque eu comi banana com casca. Que fique! Hoje estou aqui aprendendo algumas receitas para não desperdiçar e aproveitar a casca da banana”, disse o governador em vídeo publicado na noite dessa quinta-feira (13/2).

A crítica veio acompanhada de outra metáfora. “Sabe quando você escorrega na casca e não sabe de onde ela veio? É isso que o governo do PT está fazendo e todos nós estamos caindo. O preço da comida só sobe e o presidente vem falar para gente parar de comprar. Vê se tem cabimento uma coisa dessa”, afirmou.

A fala do governador mineiro, mais uma vez, rebate as declarações do presidente Lula sobre a inflação dos alimentos. O petista afirmou recentemente que os brasileiros deveriam evitar comprar produtos caros para pressionar a queda de preços.

Na sequência, Zema faz referência à gestão do ex-governador Fernando Pimentel (PT), embora sem mencionar seu nome. O petista, que antecedeu Zema no Palácio Tiradentes, é frequentemente usado pelo atual governador como comparação para destacar os feitos de sua administração. Desta vez, Zema afirmou que o Brasil enfrenta o mesmo problema que Minas já viveu: “políticos desperdiçando e desviando dinheiro do povo”.

“No meu governo, tivemos de dar um duro enorme, um esforço gigantesco para reerguer Minas Gerais. E, aqui, eu não tenho vergonha de falar: nós reaproveitamos tudo, inclusive a casca de banana”, disse.

Zema encerra o vídeo afirmando que enviará ao governo federal “uma receita bem gostosa” para mostrar que é possível “comer bem sem jogar nada no lixo”. Junto à publicação, ele compartilhou o passo a passo de uma geleia feita com casca de banana, sugerindo que o preparo é “ideal para acompanhar bolacha, torrada, pão ou até mesmo queijo fresco”.

“Banana”

Na quarta-feira (12/2), Zema publicou um vídeo comendo uma banana com casca para criticar a alta no preço dos alimentos. Os conteúdos fazem parte de uma série de publicações do governador mineiro com críticas indiretas à política do presidente Lula.

Até o momento, as publicações não citavam diretamente a gestão petista, mas ironizavam o cenário econômico. No vídeo publicado anteriormente, Zema afirma ter consultado uma nutricionista para saber se poderia ingerir a fruta com casca, como forma de “economizar”.

“Desta vez eu recorri a uma nutricionista para ver se podia ou não (comer a fruta com casca) e ela falou que sim. Comer banana com casca. Não fica tão bom quanto uma banana pura, não, mas dá para encarar nesses tempos em que os preços dispararam. Fica aí uma sugestão que pode funcionar”, declarou.

No último sábado (8/2), Zema também já havia alfinetado Lula ao comentar a declaração do petista sobre a alta da inflação de alimentos. Também sem citar o nome do petista, o governador mineiro disse que a população "está careca de saber que o preço dos alimentos está lá em cima e que é difícil ficar optando por outra coisa quando tudo está muito caro". Zema ainda classificou o posicionamento do petista como "lorota econômica".

Zema também fez uma metáfora com o reaproveitamento de café já coado, sugerindo que o Brasil estaria "repetindo os mesmos erros". "Tô fazendo aqui uma experiência na minha casa. Peguei o pote de café que eu já havia utilizado na cafeteira e tô deixando ele secar aqui no sol. Pelo que eu já tomei conhecimento, dizem que fica uma porcaria, mas vamos testar", disse.

"Parece que aqui no Brasil nós estamos acostumados a repetir os mesmos erros já cometidos no passado na expectativa de que o resultado seja diferente. Vou tentar de novo, vamos ver o resultado depois eu te falo", completou.

A posição do governador vem sendo criticada por governistas. O embate ganhou, inclusive, a adesão do ministro dos Transportes, Renan Filho. O ministro disse que a Zema usa suas redes sociais para esconder o "governo fraco" que vem fazendo.

Renan chamou ainda as postagens do governador de Teletubbies. "Instagram Teletubbie só serve, meu irmão, para dissimular, para enganar as pessoas e para esconder o governo fraco que você vem fazendo", afirmou o ministro.

Segundo ele, Zema não tem conteúdo, "nem tem entrega e só se aproveita de qualquer fato que ocorre para tentar pegar carona". "Agora é esse exemplo de comer banana com casca para tratar de inflação, politizando o teu café da manhã, está muito falso, mas eu adorei a sua cara engolindo banana com casca, meu irmão”, disse Renan.

Para o ministro, Zema deveria aproveitar para mostrar o que você está fazendo no governo. “Qual é a grande obra rodoviária, aeroportuária, como é que você está estimulando a mineração, como é que você está garantindo o crescimento para o agronegócio do teu estado, o que é que você vai fazer com as barreiras que o Trump impôs ao Aço, Minas é um dos maiores produtores do Brasil”, criticou o ministro.

O embate também repercutiu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), onde parlamentares criticaram a postura do governador. Eles questionaram, de modo geral, a prioridade dada às provocações nas redes sociais enquanto problemas como infraestrutura, saúde e educação seguem sem a mesma atenção.