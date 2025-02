Obra de Cacá Diegues "representa luta de nosso cinema", diz Lula

Lula sobre Cacá Diegues: "Levou o Brasil e a cultura brasileira para as telas do cinema e conquistou a atenção de todo o mundo" - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta sexta-feira (14/2) a morte do cineasta Cacá Diegues, aos 84 anos, um dos maiores nomes do cinema nacional. Para o petista, Diegues levou o Brasil para as telas de cinema e chamou atenção do mundo com suas obras. Disse ainda que seus filmes “representam a luta do nosso cinema”.

A morte do cineasta ocorreu na madrugada de hoje, e foi confirmada pela Academia Brasileira de Letras (ABL).

“Recebi com muito pesar a notícia do falecimento de Cacá Diegues, que durante sua vida levou o Brasil e a cultura brasileira para as telas do cinema e conquistou a atenção de todo o mundo”, disse Lula em nota de pesar divulgada pelo Planalto.

“Ganga Zumba, Xica da Silva, Bye, bye Brasil, e, mais recentemente, Deus é Brasileiro, mostram muito bem nossa história, nosso jeito de ser, nossa criatividade. E representam a luta de nosso cinema, que sempre se reergueu quando tentaram derrubá-lo”, acrescentou o presidente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Cinema Novo

Cacá Diegues era imortal da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 7. O velório foi marcado para amanhã (15), na sede da ABL. O cineasta é um dos fundadores do Cinema Novo, junto com nomes como Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade, Paulo Cesar Saraceni e Leon Hirszman.