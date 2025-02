Lula recebe na próxima semana o presidente e o premiê de Portugal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá na próxima semana, em Brasília, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e seu primeiro-ministro, Luís Montenegro. Eles chegam à capital na terça (18) e na quarta-feira (19), respectivamente.

Lula e Montenegro lideram na quarta a 14ª Cimeira Brasil-Portugal, que reúne ministros e autoridades dos dois países. A última edição ocorreu em Portugal, em 2023.

Os chefes de Estado e de Governo de Portugal terão uma série de compromissos em Brasília, incluindo visitas ao Palácio do Planalto, ao Itamaraty e à Embaixada de Portugal. Com Lula, vão assinar acordos bilaterais, e entregar o Prêmio Camões para a escritora Adélia Prado.

Na quinta-feira (20), Montenegro viaja ainda para São Paulo, onde participará de um fórum econômico.

Relação histórica

Em nota sobre o encontro, o Planalto destacou que há mais de 400 mil brasileiros morando em Portugal, e 150 mil portugueses no Brasil. Além disso, a balança comercial entre os dois países em 2024 foi de US$ 4,7 bilhões, com superavit de US$ 2,1 bilhões para o Brasil.