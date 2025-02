Moraes reitera que defesa de Bolsonaro tem total acesso ao inquérito do golpe

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, envolvido em uma investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado no país, tem total acesso ao inquérito da Justiça. O advogado do ex-chefe do Executivo, Celso Vilardi, havia afirmado que não foi disponibilizada a integralidade das provas reunidas.



“O pedido da defesa mostra-se prejudicado, pois Jair Messias Bolsonaro tem garantido o acesso total aos automóveis e a todos os seus documentos e mídias”, disse Moraes, em decisão publicada na sexta-feira.

Leia também: Denúncia da PGR será apresentada nos próximos dias e deve abalar o bolsonarismo

O magistrado reiterou que "o amplo acesso aos elementos de prova já documentados nos autos está plenamente garantido à Defesa dos investigados, incluindo o requerente Jair Messias Bolsonaro, o que permanecerá até o encerramento da investigação".

Na decisão, Moraes fez a ressalva de que o acesso não inclui as “diligências em andamento”.

Leia também: PGR reitera acusação contra PMs do Distrito Federal por 8 de janeiro

O advogado do ex-presidente, Celso Vilardi, afirmou que "não estamos mais diante de diligência em andamento", já que os "celulares, pen-drives e computadores já apreendidos e espelhados não configuram, salvo melhor juízo, diligência pendente, mas apenas o resultado".

Em novembro do ano passado, Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. A corporação aponta que ele fez parte de uma trama golpista para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.