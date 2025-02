"Mundo está em oração", diz Lula sobre saúde do papa Francisco

"Envio meu abraço e os desejos de melhoras para que continue seu grande trabalho de semear a mensagem de amor do Cristo", escreveu presidente - (crédito: Reprodução / Redes Sociais)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desejou melhoras ao papa Francisco, que enfrenta caso de infecção respiratória, nesta terça-feira (18/2). Segundo o petista, “o mundo está em oração” pela recuperação do pontífice.

Lula disse ainda que o papa é referência em solidariedade, na defesa da paz e no combate às desigualdades no mundo. Segundo a última atualização do Vaticano, Francisco passou a noite bem.

“O mundo está em oração pela recuperação do querido amigo papa Francisco. Sua Santidade é uma referência de solidariedade e dedicação pela paz no mundo e no combate às desigualdades”, escreveu Lula em suas redes sociais.

“Envio meu abraço e os desejos de melhoras para que continue seu grande trabalho de semear a mensagem de amor do Cristo”, acrescentou o presidente.

Quadro ‘complexo’

O papa está internado desde sexta-feira (14) para tratar sintomas de uma bronquite. Com 88 anos, Francisco foi diagnosticado com “infecção polimicrobiana das vias respiratórias”, e seu quadro é “complexo”, apesar de estável.

Segundo comunicado emitido hoje pelo Vaticano, o religioso passou a noite bem e segue em repouso. Ele também cancelou os compromissos marcados para o próximo fim de semana.