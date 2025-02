Primeira-dama Janja Lula se encontra com Papa Francisco, em Roma

A primeira-dama Janja Lula se encontrou, na manhã desta quarta-feira (12/2), com o Papa Francisco. Janja está em Roma para participar de agendas da Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), em reuniões que debatem o combate à fome.

"A gente começou o dia abençoada encontrando com o papa Francisco, eu estou muito emocionada, toda vez que encontro com ele é uma grande emoção. E hoje a gente foi conversar um pouquinho com ele, e agradecer pelas orações pela saúde do meu marido, que graças a deus está plenamente reestabelecido. Ele [o Papa] perguntou muito sobre isso", afirmou Janja.

A primeira-dama também disse que conversou com o papa sobre a Aliança Global contra a fome. "Tambéem conversamos sobre meu trabalho com as mulheres e meninas e sobre como a fome e a pobreza impactam a vida das mulheres e meninas no mundo todo. Foi uma conversa muito amena. O papa está bem, está se recuperando e nós estamos orando pela saúde do papa", disse a primeira-dama antes da abertura do evento realizado na manhã desta quarta-feira (12/2).

Durante a cerimônia de abertura do segmento de alto nível do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, Janja fez um discurso onde destacou a relevância de colocar a Aliança Global contra Fome no centro da discussão do organismo global.

"Sabemos que a extrema pobreza permanece sendo um dos principais desadios da atualizade com quase 800 milhões de pessoas passando fome, e sendo 60% mulheres e meninas. Como isso é possível em um mundo que produz comida sufiente para todos nós? Nós sabemos: o nome disso é desigualdade. Quando algumas vidas importam mais que as outras", declarou Janja.

Um vídeo com o discurso da primeira-dama foi publicado nas redes sociais pela manhã, mas foi apagado logo em seguida.

Ainda nesta quarta-feira, Janja tem uma reunião marcada com o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), Qu Dongyu.